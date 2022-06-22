Ангелина Калинина одолела Марию Саккари из Греции.

Первая ракетка Украины и 36-й номер в рейтинге WTA Ангелина Калинина вышла в третий раунд турнира серии WTA 500, который проходит в Истборне.

Украинка совершила настоящую сенсацию, в трех сетах победив представительницу Греции, пятую ракетку мира Марию Саккари.

Украинка отдала первый сет (4:6), однако по ходу встречи Ангелина сумела переломить игру в свою пользу.

Истборн. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) - 3:6, 7:5, 6:4

Обзор матча:

Таким образом, Калинина вышла в третий раунд, где померяется силами с представительницей Казахстана - Юлией Путинцевой. Эта дуэль запланирована на 22 июня.

Напомним, ранее в 1/8 финала турнира в Истборне пробилась еще одна представительница Украины - Марта Костюк.

Добавим, что турнир Rothesay International Eastbourne продлится до 25 июня. Призовой фонд соревнования - $757,9 тысяч.

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