Элина Свитолина снова вернулась в топ-15 рейтинга.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии.

На первой строчке укрепилась Эшли Барти, которая стала победительницей Australian Open-2022. Финалистка Даниэль Коллинс поднялась с 30-й позиции на десятую, обеспечив себе дебют в топ-10 в возрасте 28 лет.

Лучшего результата в карьере достигла полька Ига Свентек, теперь она четвертая. Немного потеряли испанки Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер из Туниса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на первом турнире "Большого шлема" в новом году вылетела в третьем раунде, поднялась на две позиции и теперь находится на 15-м месте.

Читайте такжеAustralian Open-2022: определились победительницы парного женского разрядаЗначительно улучшили свои позиции еще две представительницы Украины Ангелина Калинина и Марта Костюк. Калинина обновила личный рекорд, поднявшись на 48-е место, а Костюк отыграла 14 позиций и сейчас идет 52-й в мировой классификации.

Также в рейтинге WTA поднялись Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Дарья Снигур.

А вот Даяна Ястремская и Катарина Завацкая опустились ниже, чем были до этого.

Рейтинг WTA

1. Эшли Барти (Австралия, 8331)

2. Арина Соболенко (Беларусь, 5698)

3. Барбора Крейчикова (Чехия, 5533, +1)

4. Ига Свентек (Польша, 4456, +5)

5. Каролина Плишкова (Чехия, 4452)

6. Паула Бадоса (Испания, 4429)

7. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4195, -4)

8. Мария Саккари (Греция, 4071)

9. Анетт Контавейт (Эстония, 3871, -2)

10. Даниэль Коллинс (США, 3071, +20)

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15. Элина Свитолина (2531, +2)

48. Ангелина Калинина (1168, +1)

52. Марта Костюк (1135, +14)

111. Леся Цуренко (644, +8)

140. Екатерина Байндль (490, +9)

141. Дарья Снигур (480, +10)

150. Даяна Ястремская (442, -6)

196. Катарина Завацкая (345, -8)

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