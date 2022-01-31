Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии.
На первой строчке укрепилась Эшли Барти, которая стала победительницей Australian Open-2022. Финалистка Даниэль Коллинс поднялась с 30-й позиции на десятую, обеспечив себе дебют в топ-10 в возрасте 28 лет.
Лучшего результата в карьере достигла полька Ига Свентек, теперь она четвертая. Немного потеряли испанки Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер из Туниса.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на первом турнире "Большого шлема" в новом году вылетела в третьем раунде, поднялась на две позиции и теперь находится на 15-м месте.
Читайте такжеAustralian Open-2022: определились победительницы парного женского разрядаЗначительно улучшили свои позиции еще две представительницы Украины Ангелина Калинина и Марта Костюк. Калинина обновила личный рекорд, поднявшись на 48-е место, а Костюк отыграла 14 позиций и сейчас идет 52-й в мировой классификации.
Также в рейтинге WTA поднялись Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Дарья Снигур.
А вот Даяна Ястремская и Катарина Завацкая опустились ниже, чем были до этого.
Рейтинг WTA
1. Эшли Барти (Австралия, 8331)
2. Арина Соболенко (Беларусь, 5698)
3. Барбора Крейчикова (Чехия, 5533, +1)
4. Ига Свентек (Польша, 4456, +5)
5. Каролина Плишкова (Чехия, 4452)
6. Паула Бадоса (Испания, 4429)
7. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4195, -4)
8. Мария Саккари (Греция, 4071)
9. Анетт Контавейт (Эстония, 3871, -2)
10. Даниэль Коллинс (США, 3071, +20)
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15. Элина Свитолина (2531, +2)
48. Ангелина Калинина (1168, +1)
52. Марта Костюк (1135, +14)
111. Леся Цуренко (644, +8)
140. Екатерина Байндль (490, +9)
141. Дарья Снигур (480, +10)
150. Даяна Ястремская (442, -6)
196. Катарина Завацкая (345, -8)
Читайте такжеНевероятный камбэк: Надаль выиграл Australian Open-2022, установив историческое достижениеСтоит также отметить падение экс-чемпионок Australian Open Наоми Осаки и Софии Кенин. В обновленном рейтинге японка расположилась на 85-й позиции, американка - на 95-й. Одна из лучших теннисисток в истории Серена Уильямс потеряла почти две сотни позиций и теперь 244-я, ее старшая сестра Винус вообще в конце пятой сотни.
Australian Open-2022: как выступили украинки
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходил в Мельбурне с 17 по 30 января.
- В одиночном разряде Украину представляли: Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина.
- Цуренко, Ястремская и Калинина не смогли преодолеть первый круг турнира.
- Костюк и Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.
- В парном разряде дуэт украинок Ястремской и Костюк дошел до третьего раунде, а Людмила Киченок, выступавшая в паре с латышкой Остапенко, вылетела во втором раунде.
- Победителями Australian Open-2022 стали: Эшли Барти (женщины), Рафаэль Надаль (мужчины), Ник Кирьос и Танаси Коккинакис (парный мужской разряд), Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (парный женский разряд).