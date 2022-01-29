Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финальной битве представительница Австралии в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№30 WTA). Отметим, что во втором сете Барти уступала Коллинз со счетом 1:5, но совершила невероятный камбэк и выиграла матч.
Продолжительность финала составила 1 час 29 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Коллинз 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Australian Open. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 7:6(2)
Это была пятая встреча теннисисток, Барти одержала победу в четвертый раз.
Для австралийской теннисистки это третий титул "Большого Шлема" в карьере.
Ранее Барти выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021. Эшли стала только второй из ныне играющих теннисисток, которые выигрывали "Шлемы" на всех покрытиях. Первая – Серена Уильямс.
Читайте такжеAustralian Open-2022: определились имена финалистов мужского турнираКроме того, Эшли Барти стала первой австралийкой за 44 года, которой удалось одержать победу на домашнем турнире "Большого шлема".
Стоит также отметить, что Эшли Барти не проиграла ни одного сета на Australian Open-2022. Свою подачу Барти проиграла лишь три раза.
Путь Барти к титулу
1-й круг - Леся Цуренко (6:0, 6:1) №119 WTA
2-й круг - Лючия Бронцетти (6:1, 6:1) №142 WTA
3-й круг - Камила Джорджи (6:2, 6:3) №33 WTA
4-й круг - Аманда Анисимова (6:4, 6:3) №60 WTA
1/4 финала - Джессика Пегула (6:2, 6:0) №21 WTA
1/2 финала - Мэдисон Киз (6:1, 6:3) №51 WTA
Финал - Даниэль Коллинс (6:3, 7:6) №30 WTA
Чемпион Australian Open у мужчин определится завтра, 30 января. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- Победителями Australian Open в прошлом году стали японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.
- Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн. Победитель финала получит $2,875 млн, финалист - $1,575.