Эшли Барти не проиграла ни одного сета на турнире.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финальной битве представительница Австралии в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№30 WTA). Отметим, что во втором сете Барти уступала Коллинз со счетом 1:5, но совершила невероятный камбэк и выиграла матч.

Продолжительность финала составила 1 час 29 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Коллинз 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Australian Open. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 7:6(2)

Это была пятая встреча теннисисток, Барти одержала победу в четвертый раз.

Для австралийской теннисистки это третий титул "Большого Шлема" в карьере.

Ранее Барти выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021. Эшли стала только второй из ныне играющих теннисисток, которые выигрывали "Шлемы" на всех покрытиях. Первая – Серена Уильямс.

Читайте такжеAustralian Open-2022: определились имена финалистов мужского турнираКроме того, Эшли Барти стала первой австралийкой за 44 года, которой удалось одержать победу на домашнем турнире "Большого шлема".

Стоит также отметить, что Эшли Барти не проиграла ни одного сета на Australian Open-2022. Свою подачу Барти проиграла лишь три раза.

Путь Барти к титулу

1-й круг - Леся Цуренко (6:0, 6:1) №119 WTA

2-й круг - Лючия Бронцетти (6:1, 6:1) №142 WTA

3-й круг - Камила Джорджи (6:2, 6:3) №33 WTA

4-й круг - Аманда Анисимова (6:4, 6:3) №60 WTA

1/4 финала - Джессика Пегула (6:2, 6:0) №21 WTA

1/2 финала - Мэдисон Киз (6:1, 6:3) №51 WTA

Финал - Даниэль Коллинс (6:3, 7:6) №30 WTA

Чемпион Australian Open у мужчин определится завтра, 30 января. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

Australian Open-2022: что известно