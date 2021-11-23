Спортсмена временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы.

19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает официальный сайт ITF.

В допинг-пробе Мухтарулина был обнаружен амфетамин. Это вещество входит в категорию S6 запрещенного списка WADA (стимулятор).

У украинца не было действующего терапевтического разрешения на использование амфетамина. Теннисист сдал тест на допинг во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске, который проходил с 30 августа по 5 сентября. Анализ был отправлен в лабораторию WADA в Монреале.

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На данный момент Мухтарулин временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров. 12 ноября он получил соответствующее уведомление. Сейчас теннисист сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

Тимур Мухтарулин: что о нем известно

На профессиональном уровне 19-летний теннисист провел пока только 11 матчей и добыл одну победу.

У Мухтарулина никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.

На турнире в Черноморске он прекратил борьбу уже в первом раунде.

Автор: Антон Дударь