Легендарной гимнастке Агнеше Келети было 103 года.

В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеша Келети. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что легенда мирового спорта ушла из жизни утром в четверг в Будапеште после того, как ее госпитализировали с пневмонией на Рождество.

Келети в составе сборной Венгрии выиграла 10 олимпийских медалей по спортивной гимнастике, в том числе пять золотых.

Видео дня

По национальности Келети было еврейкой. Она начала заниматься гимнастикой в 4 года, а в 16 лет завоевала свой первый национальный титул. Она пережила Холокост, выдавая себя за христианку и, скрываясь в деревне под поддельными документами, в 1944 вышла замуж за гимнаста Иштвана Шаркана.

После XVI Олимпийских игр в Мельбурне (ноябрь-декабрь 1956 года) Келети, воспользовавшись возможностью, получила политическое убежище в связи с введением в Венгрию войск Советского Союза и решила остаться жить в Австралии.

В 1957 году Келети репатриировалась в Израиль, куда из Венгрии также переехали ее мать и сестра. В Израиле работала инструктором по физическому воспитанию в Тель-Авивском университете.

Другие спортивные новости

Львовские "Карпаты" и "Рух" объявили о слиянии. Футбольные клубы объединятся в один уже со следующего сезона.

Учредители и руководители клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

Вас также могут заинтересовать новости: