Инцидент произошел в рамках чемпионата Европы - во время матча за третье место между Норвегией и Испанией.

Сборную Норвегии по женскому пляжному гандболу оштрафовали на 1500 евро за то, что спортсменки вышли на поединок в шортах, а не бикини.

Инцидент произошел в рамках чемпионата Европы - во время матча за третье место между Норвегией и Испанией, который завершился победой последней.

Европейская федерация гандбола заявила, что штраф наложен из-за использования неподходящей одежды, которая не соответствует единым правилам пляжного гандбола.

Представитель норвежской федерации гандбола уже заявил, что Норвегия оплатит штраф, но добавил, что спортсменки, по его мнению, должны иметь выбор одежды, в которой они выходят на поле.

"Самое главное, чтобы им было удобно", - сказал Каре Гейр Лио, председатель Федерации гандбола Норвегии.

Известно, что накануне чемпионата Норвегия обращалась в Европейскую федерацию гандбола с просьбой разрешить выходить на игру в шортах, но получила отказ. Норвежскую федерацию также заранее предупреждали о возможных штрафах за нарушение правил экипировки.

Читайте такжеСМИ рассказали, как сложилась жизнь олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени (видео)

Ожидается, что в течение ближайших месяцев вопрос изменений относительно игровой формы в пляжном гандболе рассмотрят на наивысшем уровне.

Одежда спортсменок на соревнованиях

Вопрос экипировки пляжных гандболисток активно обсуждается уже несколько лет - некоторые спортсменки считают обязанность выходить на игру в бикини унизительной и усматривают в этом сексуализацию женского пляжного гандбола.

Весной этого года похожая история случилась на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике, когда представительница сборной Германии Сара Восс вместо традиционного гимнастического трико решила выступать в комбинезоне, закрывающем ноги. Таким образом Восс выступила против сексуализации женщин в спорте. Впоследствии ее поступок повторили другие немецкие гимнастки.

В то же время происходили и случаи, когда спортсменки, наоборот, отстаивали свое право на более открытую одежду.

Так, в начале этого года немецкие пляжные волейболистки Карла Боргер и Юлия Зуде объявили о бойкоте соревнований в Катаре из-за требования к внешнему виду спортсменок. В частности, им рекомендовали выступать в трико с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние люди.

Карлу Боргер и Юлию Зуде такие требования возмутили: "Это единственная страна и единственный турнир, где организаторы указывают нам на такие вещи. Это недопустимо", - заявляла Боргер в одном из интервью, передает ВВС Украина.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая