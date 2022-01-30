Рафаэль Надаль выиграл 21-й титул на турнирах "Большого шлема".

В воскресенье, 30 января, состоялся финальный поединок в рамках Открытого чемпионата Австралии.

В решающем матче Australian Open-2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева со счетом 3:2. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева - 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 22.

Australian Open. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.

Для Надаля это был шестой финал Australian Open и вторая победа.

Медведев во второй раз подряд сражался за титул в Мельбурне и снова проиграл.

Рафаэль Надаль выиграл 21-й титул на турнирах "Большого шлема", установив новое историческое достижение.

У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.

Читайте такжеПервая ракетка мира стала победительницей Australian Open-2022, совершив камбэк в финалеНадаль впервые отыгрался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда в четвертом круге Уимблдона по такому же сценарию обыграл еще одного россиянина Михаила Южного. До сегодняшнего дня в карьере Рафаэля было всего три таких волевых победы.

Australian Open-2022: что известно