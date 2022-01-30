В воскресенье, 30 января, состоялся финальный поединок в рамках Открытого чемпионата Австралии.
В решающем матче Australian Open-2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева со счетом 3:2. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.
Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева - 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 22.
Australian Open. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5
Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.
Для Надаля это был шестой финал Australian Open и вторая победа.
Медведев во второй раз подряд сражался за титул в Мельбурне и снова проиграл.
Рафаэль Надаль выиграл 21-й титул на турнирах "Большого шлема", установив новое историческое достижение.
У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.
Читайте такжеПервая ракетка мира стала победительницей Australian Open-2022, совершив камбэк в финалеНадаль впервые отыгрался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда в четвертом круге Уимблдона по такому же сценарию обыграл еще одного россиянина Михаила Южного. До сегодняшнего дня в карьере Рафаэля было всего три таких волевых победы.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.
- Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн. Победитель финала получит $2,875 млн, финалист - $1,575.
- Победителями Australian Open-2022 стали: Эшли Барти (женщины), Рафаэль Надаль (мужчины), Ник Кирьос и Танаси Коккинакис (парный мужской разряд), Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (парный женский разряд).