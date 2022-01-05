Марта Костюк позволила сопернице совершить камбэк.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) в упорной борьбе уступила американке Клэр Лю (№94 WTA) на старте турнира WTA 250 в австралийском Мельбурне.

19-летняя Марта выиграла первый сет, но затем 21-летняя соперница из США смогла в волевом стиле отпраздновать победу. Поединок продолжался 2 часа и 29 минут.

Марта Костюк (Украина) - Клэр Лю (США) - 6:4, 4:6, 3:6

В 1/8 финала Клэр Лю сыграет против испанки Нурии Паррисас-Диас (№66 WTA).

В первом круге парных соревнований Костюк в тандеме с россиянкой Анной Калинской должны были сыграть против дуэта Ирина Бегу / Нина Стоянович (Румыния / Сербия). Но из-за травмы Калинской пара снялась с турнира в Мельбурне.

Напомним, что Элина Свитолина также начала 2022 год с досадного поражения россиянке со второй сотни мирового рейтинга.

Читайте такжеУкраинская топ-теннисистка стартовала с эффектной победы на турнире в Австралии

Вас также могут заинтересовать новости: