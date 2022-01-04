Украинка выиграла первый сет, но по итогу проиграла.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В поединке первого раунда восьмая сеяная украинка уступила россиянке Анастасии Гасановой (№130 WTA).

Аделаида. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 7:5, 4:6, 3:6

Теннисистки провели на корте около 2,5 часов. В первой партии Свитолина не воспользовалась преимуществом, лидируя 5:3, в итоге выполнив брейк в 12-м гейме. Во втором сете Гасанова не удержала отрыв (вела 4:1), но записала в свой актив два гейма подряд со счета 4:4. В решающем сете украинка отыгралась после брейка (3:3), после чего проиграла 3 гейма.

130-я ракетка мира Анастасия Гасанова во второй раз в карьере сыграла матч против соперницы из топ-20 рейтинга (в прошлом сезоне в Абу-Даби выиграла у шестой ракетки мира Каролины Плишковой). Во втором круге в Аделаиде 22-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Мисаки Дои (WTA 105) – Кристина Кучова (WTA 97).

Это была первая встреча теннисисток. Последний раз Свитолина проигрывала сопернице не из топ-100 больше года назад, когда уступила Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.

Читайте такжеУкраинская топ-теннисистка стартовала с эффектной победы на турнире в АвстралииДля Элины Свитолиной это третье поражение в стартовом матче года за последние 4 сезона (в 2020 году проиграла Даниэль Коллинс, а в сезоне-2019 – Александре Саснович в Брисбене).

Элина Свитолина: результаты в 2021 году