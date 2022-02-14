Украинские биатлонисты 15 февраля выйдут на старт эстафеты.

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону объявил состав команды на эстафетную гонку Олимпиады-2022.

Наставник "желто-синих" Юрай Санитра в комментарии "Суспільному" сообщил, что первый отрезок 7,5 км побежит Богдан Цымбал, далее - Артем Прима и Антон Дудченко, а финишером будет капитан Дмитрий Пидручный.

В таком порядке украинские биатлонисты будут бежать эстафету впервые в сезоне. В запасе остался Артем Тищенко.

15 февраля в 08:30 по киевскому времени начнется эстафетная гонка. Соревнования перенесли с 11:00 на 08:30 из-за мороза. Ожидается, что позже может быть похолодание до -18 градусов, поэтому гонку проведут раньше, чтобы избежать неблагоприятных погодных условий.

Украина получила шестой стартовый номер. Всего на дистанцию выйдет 21 сборная.

Напомним, что Пидручный и Прима квалифицировались в масс-старт, который пройдет 18 февраля.

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