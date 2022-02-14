Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону объявил состав команды на эстафетную гонку Олимпиады-2022.
Наставник "желто-синих" Юрай Санитра в комментарии "Суспільному" сообщил, что первый отрезок 7,5 км побежит Богдан Цымбал, далее - Артем Прима и Антон Дудченко, а финишером будет капитан Дмитрий Пидручный.
В таком порядке украинские биатлонисты будут бежать эстафету впервые в сезоне. В запасе остался Артем Тищенко.
15 февраля в 08:30 по киевскому времени начнется эстафетная гонка. Соревнования перенесли с 11:00 на 08:30 из-за мороза. Ожидается, что позже может быть похолодание до -18 градусов, поэтому гонку проведут раньше, чтобы избежать неблагоприятных погодных условий.
Украина получила шестой стартовый номер. Всего на дистанцию выйдет 21 сборная.
Напомним, что Пидручный и Прима квалифицировались в масс-старт, который пройдет 18 февраля.
Олимпиада-2022: главное
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке. А вот биатлонисты не смогли порадовать.
- В смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
- Также наши биатлонистки участвовали в гонке преследования. Юлия Джима заняла 13-е место, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко финишировали соответственно на 25-й и 55-й позициях.
- Наши мужчины в гонке преследования выступили лучше: сразу трое попали в топ-25.