Лучники начали соревноваться еще до официальной церемонии открытия Игр.

23 июля на Олимпийских играх в Токио выступили первые украинские спортсмены. В борьбу за награды вступили лучники, которые провели квалификационные раунды.

Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины.

В стрельбе из лука Украину представляют четыре спортсмена: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.

Лучший результат показала Марченко, которая в сумме набрала 635 очков и заняла 35-е место из 64 спортсменов. У Сичениковой - 623 очка (41-е место), а у Павловой - 631 (54-е).

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Отметим, что в квалификации определялся посев спортсменок.

"Сегодня смогла реализовать лишь 50% своих возможностей. Начала хорошо, даже удалось справиться с ветром. Но потом волнение взяло верх. Но мы не опускаем руки и настраиваемся на выступление в команде", - отметила Марченко.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

Автор: Антон Дударь