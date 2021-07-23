23 июля на Олимпийских играх в Токио выступили первые украинские спортсмены. В борьбу за награды вступили лучники, которые провели квалификационные раунды.
Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины.
В стрельбе из лука Украину представляют четыре спортсмена: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.
Лучший результат показала Марченко, которая в сумме набрала 635 очков и заняла 35-е место из 64 спортсменов. У Сичениковой - 623 очка (41-е место), а у Павловой - 631 (54-е).
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Отметим, что в квалификации определялся посев спортсменок.
"Сегодня смогла реализовать лишь 50% своих возможностей. Начала хорошо, даже удалось справиться с ветром. Но потом волнение взяло верх. Но мы не опускаем руки и настраиваемся на выступление в команде", - отметила Марченко.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия.