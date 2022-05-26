Александр Долгополов жестко высказался о провокационных заявлениях.

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов высказал свое мнение о возможности сдачи части территории РФ для достижения мирного соглашения.

В своем Твиттере бывший спортсмен опубликовал пост, в котором выразил свое возмущение таким провокационным заявлениям.

"Вот наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории России, чтобы остановить войну.

Мы готовы только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну, мы не продаем нашу землю и людей, извините", - написал Долгополов.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 98-летний экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому отводилась одна из ключевых ролей в урегулировании отношения с СССР времен Холодной войны, посоветовал Украине отдать свои территории ради заключения мира с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал предложение Киссинджера, заявив, что тот "вынырнул из глубокого прошлого" и перепутал 2022-й год с 1938-м. Также глава государства добавил, что в 1938 году на тот момент 15-летний Киссинджер вместе с семьей бежал из нацистской Германии. "Он все прекрасно понимал, и от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - сказал Зеленский.

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