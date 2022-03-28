На турнире в Венгрии выступят только украинские девушки.

В понедельник 28 марта, в столице Венгрии, Будапеште стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Соревнования начнутся с выступления борцов вольного стиля. В первый день ЧЕ-2022 выступят борцы в пяти весовых категориях 57, 65, 70, 79, 97кг.

Как сообщил Жан Беленюк в своем Фейсбуке, участие в турнире примут и украинские спортсменки. Однако мужская сборная не будет участвовать в соревнованиях. Из-за военной агрессии РФ наши борцы остались дома защищать свою родину от российских захватчиков.

Состав сборной Украины:

Мужчины

55кг - Корюн Саградян

60кг - Жора Абовян

63кг - Александр Грушин

67кг - Дмитрий Мирошник

72кг - Парвиз Насибов

77кг - Ясаф Зейналов

82кг - Ярослав Фильчаков

87кг - Виталий Андрейович

97кг - Владлен Козлюк

130кг - Михаил Вишневецкий

Женщины

50 кг - Кливчуцкая Наталья

53 кг - Маланчук Лилия

55 кг - Хоменец Александра

57кг - Грушина Алина

59 кг - Винник Соломия

62 кг - Прокопенюк Илона

65 кг - Рижко Татьяна

68 кг - Белинская Алла

72 кг - Алпеева Анастасия

76 кг - Романа Волчак

Стоит отметить, что на чемпионат Европы в Будапеште из-за военной агрессии в сторону Украины не будут допущены сборные России и Беларуси.

Кроме того, Объединенный мир борьбы (UWW) отстранил российских и белорусских судей и спортивных функционеров от участия в международных соревнованиях и отменил проведение международных турниров, запланированных в России или Беларуси.

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