В понедельник 28 марта, в столице Венгрии, Будапеште стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Соревнования начнутся с выступления борцов вольного стиля. В первый день ЧЕ-2022 выступят борцы в пяти весовых категориях 57, 65, 70, 79, 97кг.

Как сообщил Жан Беленюк в своем Фейсбуке, участие в турнире примут и украинские спортсменки. Однако мужская сборная не будет участвовать в соревнованиях. Из-за военной агрессии РФ наши борцы остались дома защищать свою родину от российских захватчиков.

Состав сборной Украины: 

Мужчины

  • 55кг - Корюн Саградян
  • 60кг - Жора Абовян
  • 63кг - Александр Грушин
  • 67кг - Дмитрий Мирошник
  • 72кг - Парвиз Насибов
  • 77кг - Ясаф Зейналов
  • 82кг - Ярослав Фильчаков
  • 87кг - Виталий Андрейович
  • 97кг - Владлен Козлюк
  • 130кг - Михаил Вишневецкий

Женщины

  • 50 кг - Кливчуцкая Наталья

  • 53 кг - Маланчук Лилия

  • 55 кг - Хоменец Александра

  • 57кг - Грушина Алина

  • 59 кг - Винник Соломия

  • 62 кг - Прокопенюк Илона

  • 65 кг - Рижко Татьяна

  • 68 кг - Белинская Алла

  • 72 кг - Алпеева Анастасия

  • 76 кг - Романа Волчак

Стоит отметить, что на чемпионат Европы в Будапеште из-за военной агрессии в сторону Украины не будут допущены сборные России и Беларуси.

Кроме того, Объединенный мир борьбы (UWW) отстранил российских и белорусских судей и спортивных функционеров от участия в международных соревнованиях и отменил проведение международных турниров, запланированных в России или Беларуси.

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