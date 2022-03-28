В понедельник 28 марта, в столице Венгрии, Будапеште стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе.
Соревнования начнутся с выступления борцов вольного стиля. В первый день ЧЕ-2022 выступят борцы в пяти весовых категориях 57, 65, 70, 79, 97кг.
Как сообщил Жан Беленюк в своем Фейсбуке, участие в турнире примут и украинские спортсменки. Однако мужская сборная не будет участвовать в соревнованиях. Из-за военной агрессии РФ наши борцы остались дома защищать свою родину от российских захватчиков.
Состав сборной Украины:
Мужчины
- 55кг - Корюн Саградян
- 60кг - Жора Абовян
- 63кг - Александр Грушин
- 67кг - Дмитрий Мирошник
- 72кг - Парвиз Насибов
- 77кг - Ясаф Зейналов
- 82кг - Ярослав Фильчаков
- 87кг - Виталий Андрейович
- 97кг - Владлен Козлюк
- 130кг - Михаил Вишневецкий
Женщины
- 50 кг - Кливчуцкая Наталья
53 кг - Маланчук Лилия
55 кг - Хоменец Александра
57кг - Грушина Алина
59 кг - Винник Соломия
62 кг - Прокопенюк Илона
65 кг - Рижко Татьяна
68 кг - Белинская Алла
72 кг - Алпеева Анастасия
76 кг - Романа Волчак
Стоит отметить, что на чемпионат Европы в Будапеште из-за военной агрессии в сторону Украины не будут допущены сборные России и Беларуси.
Кроме того, Объединенный мир борьбы (UWW) отстранил российских и белорусских судей и спортивных функционеров от участия в международных соревнованиях и отменил проведение международных турниров, запланированных в России или Беларуси.
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