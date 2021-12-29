Моменты, когда мы доказали свое величие: 10 главных спортивных побед Украины в 2021 году

Вспоминаем главные спортивные достижения Украины в уходящем году.

Близится к завершению 2021-й год и пришло время подводить его итоги, в частности спортивные. Для Украины, как и для всего мира, этот год был непростым, во многом из-за пандемии коронавируса, однако нельзя сказать, что он не был успешным.

Да, безусловно, 2021 год нельзя назвать успешным для украинских футбольных клубов на евроарене. К сожалению, ни "Шахтеру", ни "Динамо", ни "Заре" не удалось показать свою лучшую игру и добиться выхода в плей-офф хотя бы одного из евротурниров. Впервые за многие годы ни один из представителей Украины не смог обеспечить себе евровесну. Но этот год был успешным, к примеру, для национальной сборной Украины по футболу, которой все же удалось пробиться в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. И как бы не критиковали украинских футболистов, этот результат является успешным, поскольку Украине удалось занять второе место в своей группе, пропустив вперед лишь действующего чемпиона мира - сборную Франции. И не стоит забывать, что сборная Украины не проиграла ни разу в этой кампании, даже тем же французам.

В этом материале не будет критики, в этой статье мы хотим рассказать вам о главных успехах и свершениях украинских спортсменов в 2021 году.

Топ-10 главных достижений Украины в 2021 году

10. Потрясающее выступление украинских спортсменов на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В августе этого года в чешском городе Пльзень прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу, на котором украинцы показали невероятные результаты.

Легендарная киянка Лариса Соловьева завоевала золотую медаль в сумме троеборья, уверенно победив в каждом соревновательном упражнении.

Татьяна Мельник установила рекорды Европы в приседании, в тяге и в жиме. Дарья Русаненко установила мировой рекорд среди юниорок. И это далеко не все достижения. Новый мировой рекорд покорился Татьяне Мельник в тяге.

В весовой категории до 93 кг Владимир Рысев и Мусиенко Константин 9 раз били мировые рекорды во время своего выступления.

Первыми подходами тяги ребята из Украины установили новые мировые рекорды на сумму троеборья - 1026 кг у Мусиенко и 1026,5 у Рысева. На второй подход оба прибавили к мировой вершине еще по 12,5 кг. А третьим подходом Мусиенко зафиксировал 322,5 кг и в сумме 1051 кг. Золотая медаль чемпионата Европы для Украины.

В весовой категории до 105 кг чемпионом Европы стал чемпион мира среди юниоров Даниил Ковалев. Результат победителя две малые золотые награды в приседании и тяге и серебро в жиме.

В общем, мужская и женская сборная Украины заняли первое командное место чемпионата Европы!

Это всего лишь один чемпионат Европы и столько медалей, рекордов, как Европы, так и мира. В пауэрлифтинге украинские спортсмены являются очень успешными. Еще один пример тому - чемпионат мира по классическому жиму лежа, проходивший в 2021 году в Литве. На этом соревновании украинская сборная завоевала 23 медали (11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые).

В 2021 году наши пауэрлифтеры неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы в разных дисциплинах, в разных весовых и возрастных категориях. Десятки золотых, серебряных и бронзовых медалей завоевали украинцы за этот год на мировых первенствах по пауэрлифтингу, доказав тем самым, что Украина сильная нация!

9. Триумф мужской дефлимпийской сборной Украины на чемпионате Европы по баскетболу

Подводя итоги этого года нельзя не вспомнить и большую победу наших баскетболистов-дефлимпийцев. В октябре 2021 года мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу на чемпионате Европы, который проходил в Пескаре, Италия.

Примечательно, что украинские спортсмены в финале турнира победили сборную России.

В аналогичном женском соревновании сборная Украины заняла пятое место и в результате обе наши команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 будут проходить в Бразилии.

Дефлимпийские игры (Дефлимпиада) - это спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Эти спортсмены являются большими героями и их победы заслуживают большого уважения!

8. Историческая победа украинских гребцов на чемпионате мира

2021 год стал знаменательным для украинских гребцов. Впервые в истории нашего государства сборная Украины стала чемпионом мира среди юниоров и молодежи в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров.

Золотые медали Украине принесла молодежная байдарка-четверка. Победу на дистанции 500 метров в возрастной категории до 23 лет одержали Василий Смилка, Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский и Александр Зайцев.

В целом украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 1 бронзовую) на чемпионате мира среди юниоров и молодежи, который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью. Это лучший результат на таком уровне соревнований гребцов с 2016 года.

7. Победа Захареева на чемпионате мира по боксу

Бокс это один из наиболее популярных видов спорта в Украине. Имена наших боксеров-профессионалов известны на весь мир. И вот в этом году на одно такое имя стало больше. Прославился 19-летний Юрий Захареев, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по боксу-2021, который проходил в ноябре в Белграде.

Захареев стал чемпионом мира в весовой категории до 71 кг.

Стоит отметить, что в финале украинец уверенно одолел представителя Федерации бокса России Вадима Мусаева. Захареев победил единогласным решением судей.

Для Украины это первое золото на ЧМ с 2017 года! Юрий Захареев большой молодец и желаем ему новых побед!

6. Победа украинок Марии Гангур и Алины Марущак на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Украинские спортсменки Алина Марущак и Мария Гангур завоевали золотые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Ташкенте.

15 декабря Марущак стала лучшей в двоеборье весовой категории до 81 кг. В сумме она показала результат 248 кг (113 в толчке и 135 в рывке).

В борьбе за золотую награду украинка опередила Валерию Ривас из Колумбии, а также Исеул Ким из Южной Кореи.

Гангур завоевала золотую медаль 12 декабря. Она победила в весовой категории до 59 кг, став лучшей в рывке (101 кг). Украинка превзошла действующую олимпийскую чемпионку и мировую рекордсменку Ко Синчунь из Тайваня.

Для Украины эта победа стала первой за 18 лет на чемпионатах мира по тяжелой атлетике среди женщин.

5. Историческая победа на чемпионате Европы по шахматам

Еще одно большое событие для нашего спорта, нашей истории - блестящее выступление мужской сборной Украины на командном чемпионате Европы по шахматам. На турнире, который проходил в словенском городе Чатеж с участием 39 команд, украинцы впервые в истории завоевали золотые медали.

В решающем туре наша команда в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко (на фото) и Владимира Онищука (капитан - Александр Сулыпа), "сеяная" лишь под 7-м номером, обыграла Армению - 3:1 и оформила победу в турнире.

В итоговой таблице Украина набрала 14 очков и по дополнительным показателям опередила Францию. Бронзовые медали завоевала Польша (13 очков).

Отметим, что ранее высшим достижением мужской сборной Украины на командных первенствах Европы было второе место в 1992 году.

4. Выступление сборной Украины по футболу на Евро-2020, выход в ¼ финала

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Участие в континентальном первенстве принимала и сборная Украины, тогда еще под руководством Андрея Шевченка. Важно отметить вспоминая этот год то, как сыграли наши футболисты, какого результата смогли добиться по итогу турнира.

Многие выступили с критикой сборной Украины за игру на чемпионате Европы, но является ли эта критика оправданной? Ведь выступление на Евро-2020 стало самым успешным для нашей страны за всю историю. Команде Андрея Шевченко удалось выйти в четвертьфинал турнира, попав таким образом в восьмерку лучших команд континента.

Да, возможно Украина не показала свой лучший футбол, в некоторых играх, как например на стадии группового этапа против Австрии, болельщики ждали большего. Однако реалии таковы, что сейчас футбол в стране переживает не лучший свой период. Уровень нашего чемпионата снизился, уровень футболистов тоже, на все есть свои причины. Но игроки сборной собрались, проявили свой характер и в 1/8 финала обыграли довольно непростого соперника - сборную Швеции. Не стоит преуменьшать достоинство шведских футболистов, поскольку это очень сильная команда и сейчас там потрясающее поколение игроков, которые дают бой любому сопернику. Тем не менее футболистам сборной Украины удалось обыграть Швецию, тем самым они подарили незабываемые эмоции миллионам жителей нашей страны, которые смотрели этот поединок.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии со счетом 4:0. Да это крупное поражение, но таковы реалии. Критиковать за это сборную Украины не стоит, а нужно поблагодарить наших футболистов за то, что они сумели дойти до этой стадии! Это достижение, которым стоит гордиться!

3. Выступление Украины на Олимпиаде в Токио, рекорд Романчука и золото Беленюка

В тройку лучших спортивных достижений нашей страны в 2021 году стоит отнести выступление украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Много людей критикует наших спортсменов за результаты на Олимпиаде, но мы будем говорить только о победах.

Главный героем Украины стал Жан Беленюк, завоевавший единственную для нашей сборной золотую медаль. Украинский борец подарил всей стране незабываемые эмоции, победив в финальной схватке на Олимпиаде очень сильного венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.

Отметим также достижение украинского пловца Михаила Романчука, который установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд. К большому сожалению в финале на дистанции 800 метров Романчук финишировал только третьим и завоевал бронзовую медаль. Но это не единственная медаль Романчука, Михаил также выступил в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем и завоевал серебряную медаль, уступив американскому пловцу.

153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых) для Украины.

Украинские медалисты Олимпиады-2020:

"Золото"

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

"Серебро"

Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"

Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

Элина Свитолина (теннис)

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)

Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

2. Победа Александра Усика над Энтони Джошуа

Одним из главных событий этого года стал бой за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Фаворитом этого боя был британский спортсмен, но завершился поединок победой Усика единогласным решением судей.

Победа Усика - это первый большой триумф для Украины в супертяжелом весе со времен братьев Кличко. Символична еще эта победа тем, что именно Джошуа когда-то победил Владимира Кличко и отобрал пояса принадлежащие украинцу. После Владимир завершил карьеру. Александр Усик вышел на бой против превосходящего его в габаритах британца, грозного британца и взял верх над ним. Показав тем самым, что Украине все еще есть кем гордиться в мире бокса, в спорте! Усик показал силу духа украинцев, что не так просто сломать нас, неважно насколько ты сильнее.

Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Александр в тот вечер, 25 сентября, своим триумфом подарил незабываемые эмоции всем украинцам. Сейчас в руках украинца все чемпионские пояса, кроме WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

В следующем году Усика ждет реванш против Джошуа, задача каждого украинца поддержать своего соотечественника, чтобы он взял победу вновь и затем, если все сложится, Александр получит возможность провести бой против Тайсона Фьюри. В случае победы над Фьюри Усик не только осуществит свою мечту и возьмет пояс WBC, он еще и сможет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе! Желаем успехов, удачи и побед Александру Усику!

1. Выступление украинцев на Параолимпийских играх в Токио

Главным поводом для гордости для всех украинцев стало выступление наших соотечественников-паралимпийцев на XVI Летних Паралимпийских играх в Японии.

Сборная Украины завоевала 98 наград: 24 золотых медалей, 47 серебряных и 27 бронзовых! В общекомандном медальном зачете мы стали 6-ми, а по количеству наград – 5-ми. Также украинская паралимпийская сборная на этих соревнованиях установила 20 рекордов!

Пловец Максим Крипак побил рекорд, который не поддавался никому на протяжении последних 11-ти лет. Он проплыл 100 метров вольным стилем за 50,64 с. Всего на Паралимпиаде-2020 спортсмен получил 7 медалей, из них 5 – золотых.

Первое золото на этой Паралимпиаде завоевала пловчиха Елизавета Мерешко. 25 августа она получила высшую награду и установила паралимпийский рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев ее за 33,11 секунды.

Всего же за Паралимпиаду-2020 Елизавета выиграла 2 золотые награды, 2 серебряные и 1 бронзовую.

"1% таланта и 99% титанической тяжелого труда. Каждый раз на пьедестале я думаю об одном – как красиво развевается наш флаг", - сказала Елизавета Мерешко о своем выступлении на Олимпиаде.

И эти слова являются правдой. Наши паралимпийцы прикладывают титанические усилия для того, чтобы прославить нашу страну, чтобы наш гимн звучал во время вручения наград победителям. Своим примером эти спортсмены показывают, что нет ничего невозможного в жизни!

Еще один паралимпийский рекорд принадлежит Сергею Емельянову. На дистанции 200 м в гребле на байдарке-одиночке он был первым с рекордным временем 40,355 с.

Пловец Андрей Трусов установил мировой рекорд, показав на дистанции 100 м на спине время 1,08.14.

Для некоторых наших спортсменов медали дались особенно тяжело. Например, велогонщик Егор Дементьев на дистанции 93 км упал, получил травму, но в итоге под холодным дождем стал вторым.

Поборола адскую боль и легкоатлетка Оксана Зубковская, которая на тренировке разорвала подошвенную мышцу, но не сдалась: несколько дней перед стартом прикладывала к травмированному месту лед, а потом таки выиграла свое желанное золото в прыжках в длину.

Марина Литовченко преодолела психологическое давление и смогла в финале победить у давней соперницы, россиянки Маляк Алиевой, еще и с разгромным счетом. В результате Марина Литовченко стала первой в настольном теннисе на этой Паралимпиаде.

Результат, показанный сборной Украины на Паралимпийских играх в Японии - яркий пример того, что для сильных духом нет ничего невозможного! Наши спортсмены показали, что они одни из самых сильных в мире! Гордимся украинскими паралимпийцами и желаем новых побед!

Важно отметить, что этот топ-10 - это все условно. Все победы украинских спортсменов одинаково важны и никто не преуменьшает заслуги никого из них. Также важно заметить тот факт, что побед у Украины было гораздо больше и многие из них не вошли в этот список, но не упомянуть их тоже нельзя. Среди этих побед: триумф Марины Бех-Романчук на этапе Бриллиантовой лиги; блестящее выступление Виктории Мотричко на чемпионате Европы по шашкам, на котором украинка завоевала золото; победа сборной Украины по смешанным единоборствам на чемпионате мира; триумф сборной Украины на молодежном первенстве по женской борьбе; чемпионские титулы украинцев на чемпионате мира по боевом самбо; победа украинских армрестлеров на чемпионате Европы; победа Марины Полапы на чемпионате Европы с фит-модель; победа Даниила Болдырева на чемпионате мира по скалолазанию и многие другие. Этот список можно продолжать еще долго.

Главный итог всего вышесказанного следующий: Украина - страна великих людей! У нас есть много потрясающих спортсменов, которые добиваются невероятных высот и нам есть, чем гордиться!

Владимир Медяник