Подопечные Александра Петракова получили непростого соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022.

По итогам жеребьевки соперником национальной сборной Украины в полуфинале станет Шотландия.

В случае прохода в финал, подопечные Александра Петракова сыграют против победителя пары Уэльс - Австрия.

Жеребьевкой определено, что сборная Украины будет играть и в полуфинале на выезде, и в финале плей-офф также, если туда пробьется. Плей-офф будет состоять в формате одноматчевых противостояний.

Читайте такжеПлей-офф квалификации ЧМ-2022: результаты жеребьевки стыковых матчейНапомним, за право выступить на мундиале еще борются 12 европейских сборных, среди которых и Украина. Эти команды разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар.

Сборная Украины по итогам группового этапа квалификации ЧМ-2022 заняла второе место в группе вслед за Францией и попала в шестерку несеяных команд.

Отметим, что при жеребьевке УЕФА разводит сборные Украины и России, они не могут играть между собой.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Владимир Медяник