Решение было принято из-за позиции правительства Великобритании в отношении спортсменов стран-агрессоров.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Великобританию права принимать квалификационные турниры Олимпиады-2024 по новым олимпийским видам спорта.

Как сообщает The Times, такое решение было принято из-за позиции правительства Великобритании в отношении российских и беларуских спортсменов.

Уточняется, что британское правительство согласилось допустить к участию в соревнованиях представителей стран-агрессоров только при выполнении следующих условий:

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не получать государственное финансирование

В МОК посчитали условия правительства Великобритании "дискриминационными".

"Мы крайне разочарованы тем, что нам не удалось провести Олимпийскую квалификационную серию в Великобритании, как мы надеялись.

Особенно обидно за британских спортсменов, которые теперь лишены возможности побороться за попадание в Париж перед страстной домашней публикой", - заявил представитель Британской олимпийской ассоциации.

Стоит отметить, что официальная позиция МОК в отношеннии допуска российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям сходна с позицей правительства Великобритании.

Напомним, в марте этого года МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов РФ и Беларуси, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Тем не менее, МОК все же решил лишить Лондон права принять квалификационные турниры ОИ-2024. В организации это решение объясняют тем, что подобные требования правительства Великобритании могут поставить спортсменов в затруднительное положение, если и когда они вернутся в Россию, где противодействие войне теперь является потенциальным уголовным преступлением.

Добавим, что на Олимпиаде-2024 впервые будут представлены брейк-данс и BMX-фристайл. Квалификационные турниры по новым видам спорта планировалось провести в Олимпийском парке Лондона в июне 2024 года.

Где теперь будут проходить квалификационные соревнования Олимпиады-2024 по новым видам пока неизвестно.

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