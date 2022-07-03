Владимир Зеленский заявил, что нельзя допускать, чтобы Россия использовала спорт для продвижения своих политических интересов и пропаганды.

Международный олимпийский комитет продолжает выступать против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместной пресс-конференции заявили президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в Киеве.

"Мы обсудили необходимость продолжать международные усилия для того, чтобы представители государства террориста не могли участвовать в международных спортивных соревнованиях. Нельзя допускать, чтобы государство-террорист спорт использовала для продвижения своих политических интересов и продвижения своей пропаганды", - подчеркнул Зеленский.

"Я благодарен господину президенту за непреклонную позицию по отстранению российских и белорусских спортсменов от официальных соревнований под эгидой Международного олимпийского комитета. Пока Россия пытается уничтожить украинский народ и покорить другие страны Европы, ее представителям не место в спортивном сообществе мира", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Бах заявил, что заверил Зеленского в сохранении позиции, решение о которой было принято в начале полномасштабной войны России против Украины, и которая очень четкая относительно твердого осуждения российского вторжения.

В частности, в этой связи МОК продолжает рекомендовать национальным федерациям не приглашать российских спортсменов на международные соревнования. "Эта позиция является неизменной и определяет то, чтобы не отменять эту рекомендацию", - подчеркнул Бах.

Ранее сообщалось, что МОК втрое увеличит финансовую поддержку украинских спортсменов.

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