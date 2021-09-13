Олег Верняев заявил, что говорил не о переходе в другую страну, а о ситуации в сборной Украины.

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев решил прояснить свое громкое заявление, в котором говорил, что "если не нужен здесь", то пойдет туда, где будет нужен.

Он оставил сообщение на своей странице в Instagram.

"В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, из моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил", - подчеркнул Верняев.

"Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио в 2016 году я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением", - отметил спортсмен "Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал события, происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", - также написал гимнаст.

"Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке президента и министерства поддерживают спорт и развивают его?, - продолжил Верняев, - Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта".

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Верняев выразил надежду, что его ситуация с дисквалификацией решится, и он сможет вернуться в тренировочный зал, чтобы готовиться к Олимпиаде-2024, чтобы "вернуть те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей".

Олег Верняев: карьера и достижения

Верняев является олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпиады-2016.

Также он является чемпионом мира-2014, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр и многократным призером мировых и европейских первенств.

Олимпиаду в Токио Верняев пропустил, так как дисквалифицирован за допинг. В организме спортсмена нашли мельдоний.

Автор: Антон Дударь