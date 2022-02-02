Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о расследовании WADA, которое изучает нарушение антидопинговых правил со стороны Украины.
Приводит слова Гутцайта Tribuna.com.
- Как вообще на подготовку к Пекину повлияло расследование WADA по Украине? Чем это нам грозит?
- К сожалению, а может и к счастью, эта проблема произошла в мое время, когда я здесь работаю. Потому что где бы я ни работал - всегда какие-то сложные моменты беру на себя и иду их решать.
Мы полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они запрашивали, когда все это взорвалось.
Потому что были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие каких-либо последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.
- То есть, нас могли дисквалифицировать как Россию?
- Это если бы комиссия WADA нашла больше нарушений. Слава богу, таких критических нарушений больше не было. Изначально было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского, - сказал Гутцайт.
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Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности
- Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.
- В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.
- По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.
- После обвинений WADA два руководителя НАДЦУ ушли в отставку.
- Президент WADA предложил провести Украине корректирующие мероприятия.