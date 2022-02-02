Министр молодежи и спорта Украины прокомментировал последствия нарушений антидопинговых правил.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о расследовании WADA, которое изучает нарушение антидопинговых правил со стороны Украины.

Приводит слова Гутцайта Tribuna.com.

- Как вообще на подготовку к Пекину повлияло расследование WADA по Украине? Чем это нам грозит?

- К сожалению, а может и к счастью, эта проблема произошла в мое время, когда я здесь работаю. Потому что где бы я ни работал - всегда какие-то сложные моменты беру на себя и иду их решать.

Мы полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они запрашивали, когда все это взорвалось.

Потому что были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие каких-либо последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

- То есть, нас могли дисквалифицировать как Россию?

- Это если бы комиссия WADA нашла больше нарушений. Слава богу, таких критических нарушений больше не было. Изначально было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского, - сказал Гутцайт.

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