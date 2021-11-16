Вадим Гутцайт пообещал решить вопрос в пользу украинских спортсменов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отреагировал на допинговый скандал в отечественном спорте.

50-летнего чиновника цитирует "Главком".

- Ваш предшественник на посту министра Игорь Жданов и его бывший заместитель Игорь Гоцул имеют совсем другое видение этого допингового скандала. Они фактически утверждают, что в этой ситуации виновата нынешняя власть.

- Я не хочу комментировать высказывания Гоцула и Жданова. В расследовании "Геркулеса" сказано, что все эти нарушения начались еще с 2012 года. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года - министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали, - ответил Гутцайт.

"Многие вопросы со стороны WADA касаются именно легкой атлетики - почему господин Гоцул не контролировал эти допинг-пробы? То есть они закрывали глаза на все, а сейчас бросают в меня камни. Уверен, справедливость будет на нашей стороне, мы решим этот вопрос в пользу украинских спортсменов и больше не будет таких случаев", - добавил министр.

- Если эта схема работала так долго, то как она не была разоблачена за столько лет?

- Мне сложно это комментировать, ведь я на посту министра всего полтора года. Сегодня для нас важно одно - чтобы сейчас наш допинговый центр работал с WADA прозрачно и помогал брать все необходимые пробы у наших спортсменов, - отметил Гутцайт.

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Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт Украине.

После обвинений WADA два руководителя НАДЦУ ушли в отставку.

Президент WADA предложил провести Украине корректирующие мероприятия.

Автор: Артем Будрин