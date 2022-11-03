Элина Свитолина опубликовала видео с дочерью Скай.

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина, которая в середине октября этого года стала мамой, впервые показала свою новорожденную дочь.

На странице теннисистки в Instagram появилось милое видео, на котором она одевает дочку в костюмчик, а затем нежно прижимает к себе.

"Первый Тик-Ток Скай", - подписала пост Свитолина.

Видео дня

Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис объявили о рождении дочери 15 октября. Ребенка звездная пара назвала Скай.

Ранее Элина публиковала только фото и видео, на которых была видна лишь ручка малышки.

Напомним, Свитолина и Монфис обручились 16 июля 2021-го года. Празднование было в швейцарском Ньоне. У звезды украинского спорта есть брачный контракт с Гаэлем Монфисом.

15 мая 2022 года стало известно, что пара ждет пополнение в семье.

В настоящее время украинская теннисистка сочетает материнство с благотворительной деятельностью. Элина продолжает активно помогать Украине в войне против РФ.

В июне Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: