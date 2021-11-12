Украинка объяснила, почему нужен брачный контракт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскрыла тайны своей личной жизни. Оказывается, у звезды украинского спорта есть брачный контракт со своим мужем из Франции Гаэлем Монфисом.

Об этом Элина рассказала в интервью для "Люкс ФМ".

"Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому когда мы видимся, то у нас очень теплая атмосфера. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не разговаривают, поэтому мне пришлось учить французский. Я еще и до того изучала этот язык. Сейчас я практикуюсь и общаюсь с ними по-французски. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят по-французски, а родители Гаэля - по-английски, поэтому у нас никогда нет проблем (смеется)", - сказала Свитолина.

"Мы имеем общий семейный бюджет, но также имеем свои средства у каждого по отдельности. У меня есть мои деньги, которые я трачу на переезды, на тренеров. Он также имеет свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и тому подобное", - добавила Элина.

"У нас брачный контракт. Наверное, в Украине это не очень принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если каждая сторона имеет свои крупные проекты и большие расходы. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма", - завершила мысль теннисистка.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они развелись, но потом снова сошлись.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

Автор: Артем Будрин