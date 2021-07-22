Посольствам поручили разобраться в ситуации.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ситуацию с картой страны на официальном сайте Олимпиады - там Крым отделили от материковой части Украины границей.

Как сообщили УНИАН в министерстве, посольствам Украины в Швейцарии и Японии поручили разобраться в этой ситуации.

"МИД поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", - сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, а Япония принимает Олимпийские игры.

Напомним, Крым отделили границей от Украины во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на странице нашей сборной на сайте Олимпиады.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусума 25 марта.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.

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Автор: Виталий Саенко