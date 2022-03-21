Сергей Карякин получил бан на 6 месяцев.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. 32-летний гроссмейстер публично поддержал Путина и его преступные действия.

Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также встал на защиту террористических действий кремля. Его ФИДЕ дисквалифицировать не стала.

Ранее ФИДЕ лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской только под нейтральным флагом.

Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями из списка санкций и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.

Сергей Карякин: чем он известен