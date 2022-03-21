Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.
Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. 32-летний гроссмейстер публично поддержал Путина и его преступные действия.
Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также встал на защиту террористических действий кремля. Его ФИДЕ дисквалифицировать не стала.
Ранее ФИДЕ лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской только под нейтральным флагом.
Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями из списка санкций и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.
Сергей Карякин: чем он известен
- Карякин - уроженец Крыма. В 2009 году он отказался от украинского гражданства в пользу российского паспорта.
- Сергей в возрасте 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
- В 2016 году Карякин играл чемпионский матч за шахматную корону, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, который тогда защитил статус чемпиона мира (и удерживает до сих пор это звание).