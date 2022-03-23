Также с Евгением Рыловым расторг спонсорский контракт британский производитель экипировки для плавания.

Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) возбудила дело против двукратного чемпиона Олимпиады в Токио Евгения Рылова.

Как сообщается на официальном сайте организации, причиной данного решения стало участие российского пловца в концерте-митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

"FINA решительно осуждает военное вторжение России в Украину. FINA также хотела бы подтвердить свою приверженность поддержке Федерации плавания, прыжков в воду и спортивного плавания Украины в процессе подготовки к предстоящим соревнованиям", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее с Евгением Рыловым расторг спонсорский контракт британский производитель экипировки для плавания Speedo.

"После его посещения стадиона "Лужники" в Москве в прошедшие выходные Speedo может подтвердить, что она немедленно прекратила спонсорство Евгения Рылова", - говорится в заявлении.

Speedo объявила, что передаст остатки выплат по спонсорскому контракту Рылова Управлению ООН по делам беженцев.

Напомним, 18 марта на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт в поддержку военной агрессии России. Рылов во время митинга появился на сцене вместе с другими известными российскими спортсменами. На куртке Рылова была буква Z, которая символизирует агрессию российских оккупантов.

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