Польская теннисистка Ига Швентек высказалась о решении Wimbledon отстранить игроков стран-агрессоров.

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала решение ATP и WTA лишить Wimbledon рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям спортсменов стран-агрессоров.

Польская теннисистка выразила свою поддержку Украине из-за полномасштабного вторжения РФ и призналась, что ей наплевать на лишение турнира Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

"Польша поддерживает Украину, война ведется недалеко от границы моей страны. Мои рейтинговые очки не имеют значения в этой ситуации. Меня волнует война, а не очки. В ситуации с отстранением нет какого-нибудь хорошего решения.

Это сложно, потому что я знаю, что игроки из России не несут ответственности за происходящее в их стране. Но с другой стороны, спорт используется в политике, а мы публичные люди и имеем некое влияние на людей", - приводит слова Швентек Eurosport.

Напомним, ранее организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Накануне, первая ракетка мира Новак Джокович, который является действующим победителем Wimbledon, выступил с критикой в адрес организаторов этого турнира за решение отстранить игроков стран-агрессоров, потому что теперь он не досчитается рейтинговых очков.

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