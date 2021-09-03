Сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио скоро, вероятно, пересечет отметку в сто выигранных медалей.
Третьего сентября в копилке украинской сборной появилось еще десять медалей: четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая.
Золотые награды выиграли пловцы Денис Остапченко и Максим Крипак. Также медали высшей пробы получили Зоя Овсий (легкая атлетика) и Сергей Емельянов (гребля на байдарке). Особо стоит отметить Крипака, который добыл десятую золотую медаль в своей карьере.
Серебряные медали завоевали Николай Синюк (гребля на байдарке), велосипедист Егор Дементьев, пловец Андрей Трусов, легкоатлетка Людмила Данилина (в беге на 1500 метров), а также легкоатлет Николай Жабняк (метание диска).
Бронзовая медаль у Дениса Дуброва (в плавании).
Всего в активе украинской сборной сейчас 94 медали: 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает пятую строчку.
Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.
- Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
- Паралимпийские игры: итоги девятого дня соревнований для Украины.