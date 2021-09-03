Зоя Овсий / фото paralympic.org.ua
Легкоатлетка Зоя Овсий выиграла для Украины золотую награду на Паралимпиаде-2020.
27-летняя украинка, которая имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, стала первой в метании булавы, продемонстрировав результат 25.12 метра. Зоя опередила представительниц США и российского паралимпийского комитета.
Это первое золото в истории Украины в данной дисциплине.
Легкая атлетика. Метание булавы. Женщины
1. Зоя Овсий (Украина) - 25,12 м
2. Кэсси Митчел (США) - 24,18
3. Елена Горлова (РПК) - 24,08
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Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.
- Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
На данный момент в активе нашей сборной 24 золотые медали, 44 серебряных и 26 бронзовых. В медальном зачете Украина идет пятой.