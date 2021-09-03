Украинская легкоатлетка Овсий выиграла историческое золото на Паралимпиаде-2020

Это уже 24-я медаль высшей пробы для Украины в Токио.

Легкоатлетка Зоя Овсий выиграла для Украины золотую награду на Паралимпиаде-2020. 27-летняя украинка, которая имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, стала первой в метании булавы, продемонстрировав результат 25.12 метра. Зоя опередила представительниц США и российского паралимпийского комитета. Это первое золото в истории Украины в данной дисциплине. Легкая атлетика. Метание булавы. Женщины 1. Зоя Овсий (Украина) - 25,12 м 2. Кэсси Митчел (США) - 24,18 3. Елена Горлова (РПК) - 24,08 Читайте такжеУкраинский пловец стал десятикратным паралимпийским чемпионом Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной 24 золотые медали, 44 серебряных и 26 бронзовых. В медальном зачете Украина идет пятой. Автор: Артем Будрин

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