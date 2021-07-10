Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут третий бой

В США состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC 264, в главном поединке которого встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Как сообщает официальный сайт UFC, соперники перед боем показали одинаковый вес (70,8 кг) и успешно вложились в лимит своей категории.

Также состоялась дуэль взглядов. Макгрегор и Порье помахали руками друг перед другом, но глава UFC Дэйна Уайт не допустил, чтобы бойцы подошли друг к другу слишком близко.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.

Порье уже успел пообещать, что он победит звездного ирландца.

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Автор: Антон Дударь