Дуэль взглядов Порье и Макгрегора / фото REUTERS

В США состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC 264, в главном поединке которого встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Как сообщает официальный сайт UFC, соперники перед боем показали одинаковый вес (70,8 кг) и успешно вложились в лимит своей категории.

Также состоялась дуэль взглядов. Макгрегор и Порье помахали руками друг перед другом, но глава UFC Дэйна Уайт не допустил, чтобы бойцы подошли друг к другу слишком близко.

Читайте такжеВ стильном костюме: Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов перед боем (видео)

Макгрегор - Порье: что было раньше

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь