Конор Макгрегор - Дастин Порье / фото REUTERS
В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264 состоялся поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бойцы встречались в октагоне уже в третий раз.
Поединок завершился уже по итогам первого раунда из-за травмы Макгрегора.
Ирландский боец подвернул ногу и получил перелом голеностопа, из-за чего не смог продолжить поединок.
Порье победил техническим нокаутом, выиграв у Макгрегора во второй раз подряд.
Полное видео боя Макгрегор - Порье
Фотогалерея боя
Макгрегор - Порье: третий бой
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом праздновал ирландец.
- В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.
- После третьего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 28 боях в смешанных единоборствах при шести поражениях. У Порье - 28 побед и 6 поражений.
- Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.
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