Звездный ирландский боец потерпел еще одно поражение.

В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264 состоялся поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бойцы встречались в октагоне уже в третий раз.

Поединок завершился уже по итогам первого раунда из-за травмы Макгрегора.

Ирландский боец подвернул ногу и получил перелом голеностопа, из-за чего не смог продолжить поединок.

Порье победил техническим нокаутом, выиграв у Макгрегора во второй раз подряд.

Полное видео боя Макгрегор - Порье

Фотогалерея боя

Макгрегор - Порье: третий бой

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.

После третьего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 28 боях в смешанных единоборствах при шести поражениях. У Порье - 28 побед и 6 поражений.

Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.

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Автор: Антон Дударь