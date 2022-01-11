Сербу грозит 12 месяцев заключения.

Первая ракетка мира Новак Джокович дал неправдивую информацию о себе в анкете для въезда в Австралию. Сербский теннисист указал ложные данные, в частности он сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней.

Как выяснилось, Джокович солгал. За этот период он летал из Сербии в Испанию.

Австралийское издание The Age отмечает, что Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы, потому что ложная информация при въезде в страну является криминалом.

Новак свою вину отрицает: говорит, что он не заполнял анкету, а этим занимался руководящий орган по теннису в Австралии. Компетентные органы уже изучают, как в документах появилось несоответствие.

Напомним, что серб выиграл в суде дело о депортации из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса и теперь на ровне со всеми готовится к Australian Open-2022.

Джоковича все еще могут депортировать из Австралии, ведь таким правом обладает министр иммиграции страны.

Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию