Первая ракетка мира Новак Джокович дал неправдивую информацию о себе в анкете для въезда в Австралию. Сербский теннисист указал ложные данные, в частности он сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней.
Как выяснилось, Джокович солгал. За этот период он летал из Сербии в Испанию.
Австралийское издание The Age отмечает, что Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы, потому что ложная информация при въезде в страну является криминалом.
Новак свою вину отрицает: говорит, что он не заполнял анкету, а этим занимался руководящий орган по теннису в Австралии. Компетентные органы уже изучают, как в документах появилось несоответствие.
Напомним, что серб выиграл в суде дело о депортации из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса и теперь на ровне со всеми готовится к Australian Open-2022.
Джоковича все еще могут депортировать из Австралии, ведь таким правом обладает министр иммиграции страны.
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- 34-летний серб публично выступает против вакцинации от ковида. Сначала ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
- Организаторы турнира Australian Open-2022 хоть и сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Однако Джокович подал апелляцию и выиграл суд.
Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Например, российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.