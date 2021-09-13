Впервые с февраля 2020 года украинка оказалась в четверке лучших в мире.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге WTA после US Open.

В обновленной мировой классификации украинка поднялась с пятого на четвертое место.

В предыдущий раз Свитолина занимала место в четверке лучших в мире еще в феврале 2020 года.

Напомним, что наивысшим рейтингом Свитолиной в карьере является третье место.

Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Даяна Ястремская опустилась на две позиции и теперь занимает 53-е место, Марта Костюк потеряла одну позицию (56-е место), а Ангелина Калинина установила персональный рекорд (плюс 12 мест и 64-я позиция).

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Лидерство в мировом рейтинге у женщин сохраняет австралийка Эшли Барти.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь