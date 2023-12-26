Титул лучшей спортсменки года завоевала чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Экспертная комиссия НОК Украины назвала лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Рейтинг выглядит следующим образом:

"Лучшей спортсменкой 2023 года" стала Ярослава Магучих – чемпионка мира и III Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту).

"Лучший тренер 2023 года" – Татьяна Степанова – личный тренер Ярославы Магучих.

"Лучшим юным спортсменом 2023 года" признан Александр Желтяков – двукратный чемпион мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладатель олимпийского норматива на дистанциях 100 и 200 м на спине.

"Лучшим тренером юного спортсмена 2023 года" стал Александр Кулик – личный тренер Александра Желтякова.

Ярослава Магучих - достижения

Украинка Ярослава Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 с рекордом сезона. Нашей спортсменке покорилась высота 2,03 метра. 21-летняя украинка преодолела планку во второй попытке планку и установила новый рекорд сезона в мире. Отметим, что Магучих второй раз подряд завоевала главный приз легкоатлетической серии.

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В текущем сезоне Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих также трижды выигрывала золотые награды (Рабат, Сямынь и Брюссель) и дважды бронзу (Лозанна и Монако).

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