В последний раз Федерер выступит на Кубке Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября.

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер объявил, что Кубок Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, будет его последним - после этого он завершит карьеру.

41-летний теннисист не выходил на корт с тех пор, как принял участие в Уимблдонском турнире в 2021 году, после которого перенес третью операцию на колене, передает Би-би-си.

"Мое тело в последнее время подает ясные сигналы. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теперь мне пора признать, что моя соревновательная карьера подошла к концу", - написал Федерер в соцсети.

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Федерер - третий теннисист мира по числу кубков "Большого шлема". Только у испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича этих наград больше - 22 и 21 соответственно.

Карьера Федерера

Федерер дебютировал в теннисе в 16 лет в 1998 году, а первый "Большой шлем" получил, победив на Уимблдонском турнире в 2003 году.

Последний "Большой шлем" Федерер выиграл в 2018 году, в возрасте 36 лет.

Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде, и оставался первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остаётся непобитым рекордом).

Как сообщал УНИАН, 3 сентября американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге US Open проиграла австралийке Айле Томлянович в матче, который стал последним в ее карьере. 40-летняя Серена перед началом US Open объявила, что это будет ее последний турнир.

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