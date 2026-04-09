Легендарный канадский армрестлер-ветеран станет почетным гостем и судьей на фестивале BEST Bukovel

Почетным гостем и судьей на международном мультиспортивном фестивале BEST (Bukovel Elite Sports Trophy) в этом году станет Девон Ларратт, всемирно известный спортсмен из Канады, который более 26 лет занимал 1-е место на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом он сообщил в видео на своей странице в Instagram.

"Привет всем. Это Девон Ларратт, и у меня для вас важная новость. С 29 по 31 мая я приезжаю в Украину на действительно особенное событие. BEST-2026, крупнейший мультиспортивный фестиваль в Европе. Впервые он состоится в Буковеле, в самом сердце украинских гор. Вы никогда раньше не видели ничего подобного. Профессионалы, любители, ветераны, даже действующие военнослужащие, все будут соревноваться бок о бок. Вот как выглядит настоящая сила. И самое главное, вход для зрителей бесплатный. Если вы хотите увидеть силу, характер и единство – все в одном месте – это именно то событие. Не пропустите его. 29-31 мая, Буковель, Украина. До встречи там", – заявил легендарный армрестлер.

Как сообщили в "Буковеле", на фестивале Девон Ларратт будет судьей соревнований по армрестлингу среди ветеранов войны, так как сам является ветераном канадских вооруженных сил. В частности, он 20 лет отслужил в канадской армии пехотинцем, еще 16 лет – в силах специального назначения.

Также планируется зрелищный перформанс от Девона с перетягиванием одной рукой наибольшего количества девушек в фитнес-бикини.

Как сообщалось ранее, 29-31 мая в Буковеле состоится международный мультиспортивный фестиваль Bukovel Elite Sports Trophy, который объединит топ-спортсменов, ветеранов войны и любителей. Генеральными медиа-партнерами фестиваля стали телеканал 2+2 и информационное агентство УНИАН. Организаторы называют фестиваль "Спортивным Давосом" и рассчитывают, что он будет способствовать экономическому развитию Украины. Вход на мероприятие будет бесплатным.

Ранее курорт "Буковель" запустил дашборд, где можно онлайн посмотреть состояние воздуха, воды и другие показатели.

