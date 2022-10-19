Суд признал виновным Марио Чиполлини в насилии над бывшей женой Сабриной Ландуччи.

Легендарный итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трем годам лишения свободы за нападение на бывшую жену. Пара была вместе с 1993 по 2005 год.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Спортсмен еще в 2017-м году был обвинен своей бывшей женой Сабриной Ландуччи в угрозах, преследовании и нанесении травм.

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В частности, сообщается, что Чиполлини однажды угрожал своей бывшей пистолетом, потому что та решила носить юбку, которая, по его мнению, была слишком короткой.

Марио Чиполлини признан виновным в насилии над своей бывшей женой Сабриной Ландуччи и ее нынешным партнером Сильвио Джусти. Марио проведет три года за решеткой и заплатит своим жертвам 85 тысяч евро возмещения ущерба (80 тысяч - Сабрине и 5 тысяч - Сильвио).

Отмечается, что прокуроры просили для легендарного велогонщика наказание в виде двух с половиной лет заключения, но судья вынес еще более суровый приговор.

Добавим, что бывшая жена Чиполлини приходится родной сестрой бывшему итальянскому вратарю Марко Ландуччи, известному своими выступлениями за "Фиорентину" и "Интер". Сейчас он входит в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в "Ювентусе".

Марио Чиполлини: карьера и достижения

55-летний Чиполлини считается одним из лучших спринтеров в истории велоспорта.

Марио является рекордсменом по количеству побед на этапах Джиро д’Италия (42 победы). Он уступает лишь Эдди Мерксу по этапным победам на Гранд-турах (57 против 64).

Чиполлини – чемпион мира 2002 года в групповой гонке. Он трижды выигрывал малиновую майку лучшего спринтера домашнего Гранд-тура.

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