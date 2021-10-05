Пау Газоль - двукратный чемпион НБА и чемпион мира в составе сборной Испании.

Знаменитый испанский баскетболист Пау Газоль принял решение завершить карьеру.

О своем решении он объявил на специальной пресс-конференции.

Последним турниром для Газоля стала Олимпиада в Токио, на которой сборная Испании дошла до четвертьфинала. У 41-летнего баскетболиста были варианты продолжения карьеры - в частности, он мог провести еще один сезон в "Барселоне". Однако он решил завершить карьеру.

Во время пресс-конференции Газоль не сдержал слезы.

Уже известно, что клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Газоль выступал на протяжении шести лет, планирует вывести из обращения его игровой номер (16). Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

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Пау Газоль: карьера и достижения

Пау Газоль начинал карьеру в "Барселоне", после чего перебрался в НБА. Он выступал за "Мемфис Гризлиз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллс", "Сан-Антонио Сперс" и "Милуоки Бакс", а в этом году вернулся в "Барселону".

В НБА Газоль провел 20 лет, сыграв в 1226 матчах. Он набирал в среднем 17,0 очка, 9,3 подбора и 3,2 передачи.

С "Лейкерс" тяжелый форвард дважды стал чемпионом НБА (в 2009 и 2010 годах).

Газоль шесть раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

В сборной Испании Газоль стал чемпионом мира-2006, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным призером Олимпийских игр (два серебра и одна бронза).

Автор: Антон Дударь