Сборная U-17 стала серебряным призером чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала серебряным призером чемпионата Европы U-17, который завершился в Португалии.

В полуфинале Украина одолела сборную Венгрии со счетом 14:12.

В финальном матче украинская сборная, к сожалению, проиграла Словении - 14:19.

Всего на турнире сборная Украины провела пять матчей, одержав четыре победы.

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Отметим, что женская сборная Украины U-17 могла завоевать бронзовую медаль, но в матче за третье место проиграла Беларуси - 10:15.

Украина стала единственной страной, которая была представлена в полуфиналах как мужской, так и женской сборными.

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Автор: Антон Дударь