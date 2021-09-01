Нынешний сезон будет последним для Кими Райкконена.

Знаменитый финский пилот Кими Райкконен, который выступает за "Альфа Ромео", завершит карьеру в Формуле-1 после окончания сезона.

О своем решении Райкконен сообщил в Instagram.

"Вот и все. Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно было непростым, но я решил, что после этого сезона для меня пришла пора попробовать что-то новое", - написал Райкконен.

"Формула-1" для меня заканчивается, но я считаю, что в жизни есть гораздо больше интересных вещей, которые мне бы хотелось попробовать. Так что еще увидимся", - добавил финн, а также поблагодарил семью, все свои гоночные команды и болельщиков.

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Кими Райкконен: карьера

41-летний Райкконен проводит свой 19-й сезон в Формуле-1. Он выступал за "Заубер", "Макларен", "Феррари", "Лотус", а сейчас за "Альфа Ромео".

В активе финского гонщика 21 победа на Гран-при и 103 попадания на подиум.

В 2007 году он стал чемпионом мира, выступая за "Феррари". Еще четыре раза Райкконен попадал в тройку лучших по итогам сезона.

Автор: Антон Дударь