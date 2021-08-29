Погодные условия существенно повлияли на итоговые результаты.

Гонка Гран-при Бельгии все же состоялась, но до последнего ничего не было известно ввиду ужасных погодных условий. Организаторы решили провести гонку после трехчасовой паузы, но она вышла в сокращенном формате.

Эта гонка получилась самой короткой в истории Формулы-1 - спортсмены преодолели лишь 14 км. Предыдущий рекорд принадлежал Гран-при Австралии, когда в 1991 году пилоты проехали 52 км.

Гонка началась за машиной безопасности. Однако после двух кругов организаторы выбросили красные флаги.

Топ-10 получит только половину очков, ведь болиды не преодолели всю дистанцию. Макс Ферстаппен, получивший 12,5 очков, выиграл Гран-при Бельгии. В тройку также попали Джордж Расселл (9 очков) и Льюис Хэмилтон (7,5 очков).

Гран-при Бельгии: топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 3 круга

2. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,198

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +3,518

4. Даниэль Риккардо ("Макларен") +5,951

5. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +7,894

6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +10,275

7. Эстебан Окон ("Альпин") +11,791

8. Шарль Леклер ("Феррари") +13,217

9. Николас Латифи ("Уильямс") +15,634

10. Карлос Сайнс ("Феррари") +16,961

Формула-1: результаты сезона

Льюис Хэмилтон продолжает лидировать. У него 202,5 очка, а у Макса Ферстаппена - 199,5. В тройке также Ландо Норрис из "Макларена" (113 очков).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 310,5 очков, у "Ред Булл" - 303,5, а у "Макларена" - 169.

Следующий этап Гран-при Нидерландов пройдет 5 сентября.

Автор: Артем Будрин