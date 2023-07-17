Елена Исинбаева отрицает, что имеет отношение к политике и армии РФ.

Олимпийская чемпионка, член МОК и майор вооруженных сил РФ Елена Исинбаева прокомментировала информацию о том, что она переехала жить в Испанию.

Спортсменка опубликовала пост в социальных сетях, в котором цинично заявила, что не имеет отношения к политике, никогда не находилась на службе в армии РФ и заявила, что вскоре возобновит свою работу в Международном олимпийском комитете.

"До 2018 года я выступала за ЦСКА и была отмечена высокими наградами и званиями за выдающиеся спортивные достижения.

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Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, потому что я не нахожусь и никогда не находилась на службе в вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание - спорт.

С 2016 года я член Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, во благо развития спорта и Олимпийского движения.

Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться.

Сейчас я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, поскольку в отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и им останусь.

Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы бросить камень в меня сегодня" только потому, что кто-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с подлинной реальностью.

Запомните: зависть - разрушающее чувство", - написала Исинбаева.

По информации СМИ, Исинбаева сейчас проживает в испанском городе Тенерифе.

Отметим, что 41-летняя спортсменка ранее фотографировалась в военной форме с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, Исинбаева была доверенным лицом кровавого диктатора Владимира Путина во время президентских выборов, была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию (обнуление сроков Путина) и является членом партии "Единая Россия". Поэтому ее слова о том, что она не имеет никакого отношения к политике не соответствуют действительности.

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