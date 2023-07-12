Елена Исинбаева проживает сейчас на острове Тенерифе.

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира в прыжке с шестом Елена Исинбаева свободно гуляет в Испании, будучи при этом действующим офицером армии РФ.

Издание EL DIGITAL SUR опубликовало фото бывшей легкоатлетки, которая ходила по улицам Тенерифе. Утверждается, что Исинбаева получила бессрочный отпуск от армейского руководства РФ "за заслуги в кровавой агрессии против Украины".

По версии СМИ, 41-летняя Исинбаева проживает на Тенерифе "в элитном жилом комплексе".

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Елена Исинбаева: чем она известна

Знаменитая легкоатлетка родилась в Волгограде. Она является майором Вооруженных сил России. В 2018 году она агитировала за внесение поправок в Конституцию РФ, чтобы "обнулить" сроки Путина и позволить диктатору баллотироваться еще и еще на пост президента России. Исинбаева в том же году присоединилась к движению Putin Team. Она также является членом партии "Единая Россия".

Исинбаева выиграла золотые медали Олимпийских игр 2004 года (Афины) и 2008 года (Пекин).

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