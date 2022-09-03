Серена завоевала 23 "Больших шлема" за свою выдающуюся карьеру.

Американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге US Open проиграла австралийке Айле Томлянович в матче, который стал последним в ее карьере.

40-летняя Серена перед началом US Open объявила, что это будет ее последний турнир.

За свою карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах Grand Slam. В активе американки 92 победы на Australian Open, 69 – на Ролан Гаррос, 98 – на Уимблдоне и 108 – на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед одержал лишь швейцарец Роджер Федерер - 369.

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Серена завоевала 23 "Больших шлема", у 80-летней австралийки Маргарет Корт - 24 таких титулов. Уильямс также является четырехкратной олимпийской чемпионкой - одно золото она взяла самостоятельно, еще трижды выигрывала его в паре с сестрой Винус.

Добавим, что Серена со своей сестрой Винус в паре сыграли на US Open-2022, но уступили в первом круге чешским теннисисткам.

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