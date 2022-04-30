54-летний немец не смог погасить долг по кредиту и попал в тюрьму.

Бывшего знаменитого теннисиста Бориса Беккера приговорили к двум с половиной лет заключения за сокрытие активов и кредитов на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Немец прибег к такой афере, чтобы не платить по долгам, сообщает BBC.

Беккер был признан виновным по 4-м пунктам обвинения в соответствии с Законом о несостоятельности.

В июне 2017 года Борис не выплатил кредит в размере более 3 миллионов фунтов стерлингов, выданный на покупку имения на Майорке (Испания), и был признан банкротом.

Судья Дебора Тейлор, обращаясь к Беккеру, сказала, что учла его предыдущую судимость за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году.

"Вы не прислушались к предупреждению, и к тому шансу, который вам дал условный приговор. Это является серьезным отягчающим обстоятельством", – отметила Тейлор.

Беккер был должен кредиторам почти 50 миллионов фунтов стерлингов. По закону он был обязан раскрыть все свои активы, чтобы его доверенное лицо могло распределить имеющиеся средства.

При рассмотрении дела присяжные пришли к выводу, что Беккер действовал "намеренно и нечестно". Они установили, что Борис скрыл 1 миллион фунтов стерлингов, полученных от продажи дилерского центра Mercedes, что принадлежит ему, в его родном немецком городе Лаймен, скрыл банковский кредит в размере почти 700 000 фунтов стерлингов на дом, а также доход от продаж акций технологической фирмы стоимостью 66000 фунтов стерлингов.

Адвокат Беккера Джонатан Лейдлоу, королевский адвокат, заявил суду, что "падение звезды тенниса" разнесло "его репутацию на куски".

Борис Беккер: карьера