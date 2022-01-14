Украинская сборная завершила гонку в девятке лучших.

В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко. Наши девушки прибежали к финишу лишь девятыми.

Победу в гонке одержала сборная Франции. Второе место заняла Швеция, а бронзовые медали завоевали российские биатлонистки.

Кубок мира в Рупольдинге. Результаты женской эстафеты

1. Франция (0+4) 1:10:50,0

2. Швеция (0+2) +35,1

3. Россия (0+6) +1:12,2

4. Германия (1+5) +1:26,6

5. Беларусь (1+7) +1:27,8

6. Италия (0+7) +1:28,4

9. Украина (0+6) +2:41,2

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Кубок мира по биатлону 2021-2022: шестой этап