В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представляли Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко. Наши девушки прибежали к финишу лишь девятыми.
Победу в гонке одержала сборная Франции. Второе место заняла Швеция, а бронзовые медали завоевали российские биатлонистки.
Кубок мира в Рупольдинге. Результаты женской эстафеты
1. Франция (0+4) 1:10:50,0
2. Швеция (0+2) +35,1
3. Россия (0+6) +1:12,2
4. Германия (1+5) +1:26,6
5. Беларусь (1+7) +1:27,8
6. Италия (0+7) +1:28,4
9. Украина (0+6) +2:41,2
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Кубок мира по биатлону 2021-2022: шестой этап
- Шестой этап КМ проходит с 12 по 16 января: где и когда смотреть гонки.
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