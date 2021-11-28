Только одна представительница Украины смогла попасть в очковую зону.

28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, состоялся женский спринт.

Украину в этой гонке представляли Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Билосюк и Екатерина Бех, которая заменила простудившуюся Анастасию Меркушину.

Единственной украинкой, которая попала в зачетную зону (топ-40) стала Билосюк.

Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг.

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Результаты гонки

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4...

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляют Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.

Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат в индивидуальной гонке для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.

Также 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка: результаты.

Автор: Антон Дударь