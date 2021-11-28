28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, состоялся женский спринт.
Украину в этой гонке представляли Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Билосюк и Екатерина Бех, которая заменила простудившуюся Анастасию Меркушину.
Единственной украинкой, которая попала в зачетную зону (топ-40) стала Билосюк.
Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг.
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Результаты гонки
1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5
2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4...
24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1
44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1
77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап
- Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляют Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.
- Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат в индивидуальной гонке для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.
- Также 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка: результаты.