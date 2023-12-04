В пятницу, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
По информации "Суспильне Спорт", в составе сборной Украины произошли некоторые изменения по сравнению с этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.
В частности, в состав женской команды вернулась Юлия Джима, пропустившая первый этап из-за болезни. Также в состав "сине-желтых" была включена Елена Городная. В свою очередь Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова были исключены из состава.
Состав женской сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене
- Юлия Джима
- Ирина Петренко
- Кристина Дмитренко
- Анна Кривонос
- Анастасия Меркушина
- Елена Городная
В составе сборной Украины также были проведены некоторые изменения. В состав команды вернулся лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, который пропустил этап в Эстерсунде из-за травмы. Богдан Цымбал и Денис Насыко, в свою очередь, не попали в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира.
Состав мужской сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
- Артем Прима
- Тарас Лесюк
- Дмитрий Пидручный
Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап турнира прошел в шведском Эстерсунде.
Второй этап в Хохфильцене пройдет с 8 по 10 декабря. В первый день пройдут спринты, на второй день запланированы гонки преследования, а в заключительный день проведут классические эстафеты.