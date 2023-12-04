В состав мужской сборной Украины после травмы вернулся капитан команды Дмитрий Пидручный.

В пятницу, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

По информации "Суспильне Спорт", в составе сборной Украины произошли некоторые изменения по сравнению с этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

В частности, в состав женской команды вернулась Юлия Джима, пропустившая первый этап из-за болезни. Также в состав "сине-желтых" была включена Елена Городная. В свою очередь Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова были исключены из состава.

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Состав женской сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Юлия Джима

Ирина Петренко

Кристина Дмитренко

Анна Кривонос

Анастасия Меркушина

Елена Городная

В составе сборной Украины также были проведены некоторые изменения. В состав команды вернулся лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, который пропустил этап в Эстерсунде из-за травмы. Богдан Цымбал и Денис Насыко, в свою очередь, не попали в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира.

Состав мужской сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Артем Прима

Тарас Лесюк

Дмитрий Пидручный

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 25 ноября. Первый этап турнира прошел в шведском Эстерсунде.

Второй этап в Хохфильцене пройдет с 8 по 10 декабря. В первый день пройдут спринты, на второй день запланированы гонки преследования, а в заключительный день проведут классические эстафеты.

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