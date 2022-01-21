Жюстин Бреза-Буше / фото twitter.com/FedFranceSki

В пятницу, 21 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась женская индивидуальная гонка.

Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырех огневых рубежах. Второй результат показала ее соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени. 

Лучшей в составе сборной Украины стала Ирина Петренко, которая с двумя промахами в пассиве заняла 32 место. Анастасия Меркушина схлопотала три минуты штрафа и стала 37-й.

Лидер команды Уроша Велепца Юлия Джима в этот раз оставила незакрытыми сразу семь мишеней и не попала в зачетную зону.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1.  Жюстин Бреза  (0+0+1+0)  42:20,6

2.  Жюлья Симон  (0+0+1+1)  +51,1

3.  Мона Брурссон  (0+0+1+1)  +1:37,2

...

32.  Ирина Петренко  (1+1+0+0)  +4:46,0

37.  Анастасия Меркушина  (0+0+1+2)  +4:59,0

80.  Юлия Джима  (0+2+2+3)  +8:26,1

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  • В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (602 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (484).
  • У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
  • У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 32-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 31-я позиция).