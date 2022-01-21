Первой к финишу пришла французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше.

В пятницу, 21 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась женская индивидуальная гонка.

Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырех огневых рубежах. Второй результат показала ее соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени.

Лучшей в составе сборной Украины стала Ирина Петренко, которая с двумя промахами в пассиве заняла 32 место. Анастасия Меркушина схлопотала три минуты штрафа и стала 37-й.

Лидер команды Уроша Велепца Юлия Джима в этот раз оставила незакрытыми сразу семь мишеней и не попала в зачетную зону.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза (0+0+1+0) 42:20,6

2. Жюлья Симон (0+0+1+1) +51,1

3. Мона Брурссон (0+0+1+1) +1:37,2

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32. Ирина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0

37. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0

80. Юлия Джима (0+2+2+3) +8:26,1

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