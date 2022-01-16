В воскресенье, 16 января, в немецком Рупольдинге прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира.
Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд. Норвежка провела идеальную гонку, закрыв все 20 мишеней, и просто не оставила соперницам шансов.
Победительница спринта Эльвира Эберг с двумя промахами стала второй, а nройку призеров замкнула еще одна шведка Ханна Эберг.
Лидер сборной Украины Юлия Джима финишировала 24-й, у Ирины Петренко 33-я итоговая позиция, а Валя Семеренко не стартовала.
Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия). Женщины, гонка преследования. 10 км
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0
2. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +20,8
3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4
...
24. Юлия Джима (1+1+0+1) +2:37,3
33. Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7
DNS. Валя Семеренко.
Читайте такжеКубок мира по биатлону в Рупольдинге: результаты женской эстафетыКубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (521 очко) и Эмильен Жаклен (449). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (448).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (499).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (147 очков и 31-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).