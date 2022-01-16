Победительницей гонки стала норвежка Марте Ройселанд.

В воскресенье, 16 января, в немецком Рупольдинге прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира.

Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд. Норвежка провела идеальную гонку, закрыв все 20 мишеней, и просто не оставила соперницам шансов.

Победительница спринта Эльвира Эберг с двумя промахами стала второй, а nройку призеров замкнула еще одна шведка Ханна Эберг.

Лидер сборной Украины Юлия Джима финишировала 24-й, у Ирины Петренко 33-я итоговая позиция, а Валя Семеренко не стартовала.

Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия). Женщины, гонка преследования. 10 км

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4

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24. Юлия Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

DNS. Валя Семеренко.

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