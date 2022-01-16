Марте Олсбю Ройселанд / фото twitter.com/IBU_WC

В воскресенье, 16 января, в немецком Рупольдинге прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира.

Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд. Норвежка провела идеальную гонку, закрыв все 20 мишеней, и просто не оставила соперницам шансов.

Победительница спринта Эльвира Эберг с двумя промахами стала второй, а nройку призеров замкнула еще одна шведка Ханна Эберг.

Лидер сборной Украины Юлия Джима финишировала 24-й, у Ирины Петренко 33-я итоговая позиция, а Валя Семеренко не стартовала.

Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия). Женщины, гонка преследования. 10 км

1.  Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2.  Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +20,8

3.  Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4

...

24.  Юлия Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33.  Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

DNS.  Валя Семеренко.

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  • В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (521 очко) и Эмильен Жаклен (449). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (448).
  • У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (499).
  • У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (147 очков и 31-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).