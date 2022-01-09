В пятницу, 7 января, в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки среди мужчин и женщин.
9 января в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская гонка преследования. Выиграла гонку лидер общего зачета Кубка мира Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка, выигравшая спринт, удерживала первую позицию с первого до последнего метра дистанции.
Второй финишировала шведка Ханна Эберг, а третью позицию заняла белоруска Динара Алимбекова. Все призерки допустили по два промаха. Серебряная призерка спринта Анна Сола не стартовала из-за болезни.
Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в ОберхофеВ составе сборной Украины лучшей стала Дарья Блашко, которой удалось закрыть все мишени, у нее 22 место. Валя Семеренко и Юлия Джима стреляли значительно хуже и забежали в топ-40.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты женской гонки преследования
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8
2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4
3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7
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22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7
33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1
36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ проходит с 7 по 9 января: где и когда смотреть гонки.
- В общем зачете у мужчин лидирует француз Кантен Фийон Майе (461 очков), а у женщин норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (537 очков).