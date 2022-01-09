Победительницей гонки стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

В пятницу, 7 января, в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

9 января в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская гонка преследования. Выиграла гонку лидер общего зачета Кубка мира Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка, выигравшая спринт, удерживала первую позицию с первого до последнего метра дистанции.

Второй финишировала шведка Ханна Эберг, а третью позицию заняла белоруска Динара Алимбекова. Все призерки допустили по два промаха. Серебряная призерка спринта Анна Сола не стартовала из-за болезни.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в ОберхофеВ составе сборной Украины лучшей стала Дарья Блашко, которой удалось закрыть все мишени, у нее 22 место. Валя Семеренко и Юлия Джима стреляли значительно хуже и забежали в топ-40.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты женской гонки преследования

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7

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22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Кубок мира по биатлону: пятый этап